Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 yendi. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 17-15 önde bitiren İzmir ekibi, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galip geldi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 17-15 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan İzmir ekibi, karşılaşmadan 34-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
GiresunsporİzmirSporSon Dakika

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