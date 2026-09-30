Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 mağlup etti

Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 yendi. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 17-15 önde bitiren İzmir ekibi, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galip geldi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, deplasmanda Giresunspor'u 34-30 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 17-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan İzmir ekibi, karşılaşmadan 34-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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