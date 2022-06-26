Göztepe eksik toplanıyor - Son Dakika
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Göztepe eksik toplanıyor

26.06.2022 14:11
Göztepe eksik toplanıyor

Spor Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen, İngiltere kuruluşlu Sports Republic'e futbol şubesinin devir süreci henüz resmi olarak tamamlanmayıp kadrosu büyük ölçüde dağılan Göztepe, yeni sezon öncesi yarın toplanacak.

Spor Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen, İngiltere kuruluşlu Sports Republic'e futbol şubesinin devir süreci henüz resmi olarak tamamlanmayıp kadrosu büyük ölçüde dağılan Göztepe, yeni sezon öncesi yarın toplanacak. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılılar, 2 günlük sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak. Urla'daki çalışmalanrını 8 Temmuz'da tamamlayacak Göz-Göz, 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da kamp yapacak.

Geçen sezon Süper Lig'deki kadrosundan Ndiaye, Obinna, Tannane, Di Santo, Piric, Soner, Murat Paluli, Kahraman, Burekovic, Moubandje, Wilker ve Jahovic ile yollarını ayıran, Halil ve kadro dışı olan İrfan Can'ın satılmayı beklediği Göztepe, altyapı takviyeli takımla sahaya inecek. Sözleşmesi süren yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'le de yollarını ayırması beklenen Göztepe'de Lourency ilk etap çalışmalarına çağrılmadı. Baku, Urla'daki antrenmanlara davet edilirken, Arslanagic kulüp arıyor. Teknik direktörlük görevi için Turgay Altay ile yarın anlaşması öngörülen Göztepe'nin en az 13-14 transfer yapması bekleniyor.

BERKAN EYÜPSPOR YOLCUSU

Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen kesin olarak takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda 4 sezondur forma giyen 34 yaşındaki sol bek, Göztepe'nin 1'inci Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'la anlaştı. Göztepe'de hafta içinde sözleşmesini fesheden stoper Kahraman Demirtaş da Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a imza attı. İsimleri Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Adana Demirspor'la anılan kaleci İrfan Can Eğribayat ve kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önümüzdeki günlerde satılması bekleniyor. İkilinin aynı takıma gitme ihtimalleri olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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