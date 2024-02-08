Göztepe Erkek Basketbol Takımı Lansmanı Gerçekleştirildi

- Göztepe'de basketbol heyecanı geri dönüyor
İZMİR - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nın lansmanı Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nın lansmanı Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan Göztepe Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe'nin bir spor kulübü olduğunu belirterek, "Göztepe'yi devralalı 10 yıl oldu. 10 yıl önce 'Göztepe bir spor kulübüdür' demiştim. Göztepe sadece futbol değildir. O yıldan bu yana çok mesafe aldık. Basketbol çok önemli bir branş. 10 yıl önce koyduğumuz hedeflere adım adım geliyoruz. Tüm olimpik branşlarda Göztepe'yi yeniden yapılandırma hedefindeydik. Salon sporları da çok önemli. Kadınlar voleybolda da çok önemli yapılanmaya gittik. Hentbol bizim en önemli branşlarımızdan biri. 17 branşımız var, hepsi aktif. Bunların içinde milli ve olimpik sporcularımız var. Cimnastikte ilk defa Göztepe forması taşıyan Ferhat Arıcan madalya kazandı. 2 sene önce basketbola altyapıyla başladık. Tesis için destek zorluğuna rağmen sabırlı olduk. Artık başlıyoruz. Hedef yine sabırla, altyapıya önem vererek, geleceği inşa ederek ve finansal olarak güçlü olup yolumuza devam etmek" dedi.
"Tesisleşme devam ediyor"
Tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mehmet Sepil, "Geldiğimde bir ağacımız bile yoktu. Sadece Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin inşaatı vardı. Gürsel Aksel Stadı'na bir bakalım. Çok özenle yapıldı, projesini kendimiz yaptık. Burası henüz daha stat, burası cazibe alanı olacak. Stadın tamamının işletmeye alınması çok önemli. Çocuk alanları, spor alanları, çatıda yürüyüş alanları olacak. Çok yakında gelecek. Tüm bakanlık kararları alındı, bunun uygulanması yapılacak. Birinci hedefimiz Gürsel Aksel Stadı'nı cazibe alanı haline getirmek. Burası 24 saat yaşayan bir spor merkezi haline gelecek. Stadyum birinci önceliğimiz. İkincisi İnciraltı projesi. Geçen sene temelini attık. Bir türlü projeye başlayamadık ama kolay değil. Yine bir sürü bakanlığın onayını almamız gerekiyor. İnciraltı benim en büyük hayalim. Olimpik yüzme havuzu, tenis kortları olacak, okçular çalışacak, cimnastikçiler yararlanacak. İnciraltı projesine de çok yakınız. 2 ya da 3 ay içinde başlayabileceğimize inanıyorum. Orada bir salon da olacak. Salonumuz çok büyük olmayacak ama maç oynanabilecek. Üçüncüsü bir salon ihtiyacımız var. Kapasitesi en azından 3 bin 500'den büyük olması gerekiyor. Birçok sözler alıyoruz. Dördüncüsü de futbol altyapı tesisleri. Bu Torbalı'da mı olur Seferihisar'da mı olur göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Atakan Atalar: "Bugün için çok çalıştık"
Basketbol için sabırlı bir şekilde çok emek verdiklerini belirten Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar, "Biz 3 yıl önce altyapıyı yapılandırmak için göreve hazırlandık. Başkanımız Mehmet Sepil bize şubenin anahtarını verdi, hareket alanımızı serbest bıraktık. Öncelikle sabır gerekiyordu ve biz bu sabrı gösterdik. A takımı 20 yıl sonra canlandırıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Biz öncelikle ilk 3 yıla odaklandık, hedeflerimizi belirledik. A takımda hedeflerimiz büyük ama sabırla bir plan belirledik. Burası Göztepe Spor Kulübü. Basketbolda da Göztepe'yi en üst liglere getirmek istiyoruz. Burası İzmir'in en büyük kulübü. Hedeflerimiz her zaman en üst sıralar olacak. Diğer olimpik branşlarda da en üst seviyeleri hedefliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan lansmana Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok ve birçok Göztepe Basketbol Şubesinin yöneticisi katılım gösterdi.
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