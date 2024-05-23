Göztepe Erkek Basketbol Takımı'na yeni yardımcı antrenör - Son Dakika
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Göztepe Erkek Basketbol Takımı'na yeni yardımcı antrenör

Göztepe Erkek Basketbol Takımı\'na yeni yardımcı antrenör

Göztepe Erkek Basketbol Takımı, A takım yardımcı antrenörlük görevine Hakan Demirci'yi getirdiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Demirci, önümüzdeki sezonda takımın başarılarına katkı sağlamayı hedefliyor.

23.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Göztepe Erkek Basketbol, A takım yardımcı antrenörlük görevine Hakan Demirci'nin getirildiği resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nda transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak takımın başına Şahin Ateşdağlı'yı getiren sarı-kırmızılılar, Tecrübeli başantrenörün ekibini de oluşturmaya başladı. İzmir ekibi, son olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde İstanbul Efendileri'nde görev alan Hakan Demirci'yi yardımcı antrenörlük pozisyonuna getirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "A takım yardımcı antrenörü olarak Hakan Demirci ile anlaşmaya vardık. 2020 - 2021 sezonunda Nazilli Belediyespor'da yardımcı antrenör olan Demirci, son olarak TB2L takımlarından İstanbul Efendileri'nde görev aldı. Hakan Demirci'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, sezon boyunca başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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