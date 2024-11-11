Göztepe Evinde 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Göztepe Evinde 5. Galibiyetini Aldı

Göztepe Evinde 5. Galibiyetini Aldı

Göztepe, Konyaspor'u 2-0 yenerek iç sahada üst üste 5. galibiyetini elde etti. Uzatma dakikalarında geldi.

11.11.2024 12:59
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SÜPER Lig'de Konyaspor'u da evinde taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Göztepe ligde yıllar sonra iç sahada üst üste 5 galibiyet alırken, art arda üçüncü kez son dakikalarda kazanıp üst sıralara tırmandı. İç sahada 5 Ekim'de Sivasspor'u Fofana'nın 90+4'üncü dakikadaki golüyle 3-2 yenen, 26 Ekim'de 10 kişi oynadığı maçta Trabzonspor engelini 90+2'te Tijanic'le açan Göz-Göz dün de pes etmedi. Maç golsüz sürerken 90+8'inci dakikada penaltıdan Romulo, 90+10'da ise Matsuki'nin golleri sarı-kırmızılılara kritik 3 puanı getirdi. Deplasmandaki son 3 maçı kaybetmesine rağmen evinde son 3 maçta uzatma dakikalarında galip gelmeyi başaran Göztepe, 11 hafta sonuna 18 puana ulaşarak milli araya 6'ncı sırada girdi. Göztepeli futbolcular ve taraftarlar maç sonrası galibiyeti Gürsel Aksel Stadı'nda, "Konyalım Yürü" şarkısıyla kutladı.

STOILOV'LA EVİNDE YENİLMEYİ UNUTTU

İzmir'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde son iç saha mağlubiyetini geçen sezon 1'inci Lig'deyken 4 Kasım 2023'te Kocaelispor önünde alan Göztepe, evinde 1 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü. Maç sonrası taraftarın desteğine layık olmaya çalıştıklarını söyleyen Stoilov, "Galibiyette emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Çok zorlu bir maçtı. İlk yarıda gol perdesini açamadık ama takımım son dakikaya kadar galibiyeti kovaladı, bu bizim için çok değerliydi. Konyaspor gibi organize takıma böyle bir galibiyet almak çok değerliydi. Evimizde 1 yıldan fazladır kaybetmiyoruz. Bu çok değerli. Taraftarımızın sıkı desteğinin karşılığını her maçta vermeye, kendi futbol tarzımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

ROMULO GOLLE DÖNDÜ, MATSUKI SİFTAH YAPTI

Göztepe'de sakatlığı yüzünden Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıran Brezilyalı genç yıldız Romulo, sahalara golle döndü. Göz-Göz'ün en skorer ismi Konyaspor önünde uzatmada gol perdesini penaltıdan açarak 5 gole ulaştı. Yaz döneminde sarı-kırmızılılara transfer olarak beklenen performansın uzağında kalan Japon orta saha Matsuki de galibiyeti sigortalayan golü atarken, Göztepe'de ilk kez ağları sarstı.

Kaynak: DHA

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