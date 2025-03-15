Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından orta şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
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