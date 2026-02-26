Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmasının ardından taktiksel oyunla sona erdi.
Göztepe, 28 Şubat Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
