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Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

29.11.2021 20:16
Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişik isimle mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişik isimle mücadele etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

O müsabakada ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Mergim Berisha'nın yerine Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Maximilian Meyer, Miguel Crespo, Mesut Özil ve Serdar Dursun şans buldu.

Fenerbahçe, ligde geçen haftadaki Galatasaray maçının ilk 11'inde ise 4 farklı isim yer aldı. O karşılaşmada ilk 11'deki Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha ve Marcel Tisserand'ın yerine Göztepe karşısında Maximilan Meyer, Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Serdar Aziz oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın yanı sıra cezalı isimler Tisserand ve Mert Hakan Yandaş forma giyemedi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse taş atıldı

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Gürsel Aksel Stadı'na gelirken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe köprüsü yakınlarında taş atıldı.

Otobüsün camında hasar meydana geldi.

Göztepe'de ilk 11'de iki değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise geçen hafta 1-1 berabere tamamladıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde şans verdiği Lourency ve Cherif Ndiaye'nin yerine David Tijanic ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.

Göztepeli taraftarlar, maça ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan önce, vefat eden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Kızılay İzmir Şubesi ile Göztepe'nin gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğinde İzmirliler taraftar meydanında maç saatine kadar kan bağışı yaptı. Göztepeli taraftarlar SMA Tip 1 hastası 5,5 yaşındaki Duru Meriç'e stat çevresindeki kumbaralarla destek verdi.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


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