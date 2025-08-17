Göztepe, Fenerbahçe'ye Geçit Vermedi - Son Dakika
Göztepe, Fenerbahçe'ye Geçit Vermedi

Göztepe, Fenerbahçe\'ye Geçit Vermedi
17.08.2025 13:49
Göztepe, 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak beraberlik elde etti.

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe uzun süre 10 kişi götürüp, 90+2'nci dakikada aleyhine penaltı çalındığı maçta rakibine geçit vermedi.

İlk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenip sezona flaş bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında da etkili savunmasıyla puanı kaptı. VAR tavsiyesi sonrası 90+2'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazanırken, Göztepe kalecisi Mateusz Lis 90+5'inci dakikada Talisca'nın penaltı atışını kurtarıp Göztepe'yi adeta ipten aldı. Golsüz berabere tamamlanan maçta Göztepe'de 61'inci dakikada Brezilyalı golcü Juan ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göz-Göz, 85'inci dakikaya kadar Fenerbahçe'ye karşı 1 kişi eksik mücadele etmesine rağmen kalesini savunmasını bildi.

Polonyalı kaleci Lis'in penaltıyı kurtarmasının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda büyük sevinç yaşandı. Son düdüğün ardından stadı tamamen dolduran Göztepeli futbolseverler sergilenen performansla birlikte takıma büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular da tribünleri teker teker dolaşıp futbolseverlerin kutlamalarına katıldı. Göztepe bir kez daha kendi evinde Fenerbahçe'ye galibiyet sevinci yaşatmadı. Sarı-kırmızılılar İzmir'deki son 7 maçta rakibine sadece 1 kez yenildi. Son yıllarda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan Göztepe bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Göztepe sadece 2021-2022'de Fenerbahçe'ye karşı evinde 3-2 kaybetti.

MOURINHO'DAN ÖVGÜ GELDİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho da maçın ardından Göztepe'ye övgüler yağdırdı. Portekizli teknik adam, "Göztepe duvarını aşamadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Orta sahada iyi mücadele ettiler, ikili mücadelelerde ısırdılar. Göztepe'nin hakkını vermek lazım" dedi. Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov ise daha fazla gelişim göstermeleri gerektiğini dile getirdi.

STOILOV HÜCUMA DİKKAT ÇEKTİ

"Kesinlikle en yüksek potansiyelimize ulaşmadığımızı düşünüyorum" diyen Stoilov, "Ofansif oyuncularımızın hem fiziksel potansiyellerini hem de özgüvenlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Takımımız maçın genelinde gerçekten organizasyonunu iyi bir şekilde korudu ve aynı zamanda mücadeleyi yüksek hırsla sürdürdü. Sadece hücumda daha özgüvenli olmalıydık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ofansif oyuncularımızın hem fiziksel potansiyellerini hem de özgüvenlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Ama onun dışında, beraberlik aslında adil bir sonuçtu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HAKEME ELEŞTİRİ VAR

Göztepeli futbolseverler maçın hakemi Yasin Kol ile VAR ekibine sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, henüz 3'ünrcü dakikada Göztepe lehine net bir penaltı verilmediğini dile getirdi. Ayrıca taraftarlar Fenerbahçeli John Duran'ın 42'nci dakikada Godoi'ye dirsek atmasının kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunarak hakem yönetimini eleştirdi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe'ye Geçit Vermedi - Son Dakika

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
