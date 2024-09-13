Göztepe, Fofana'yı Kiraladı - Son Dakika
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Göztepe, Fofana'yı Kiraladı

Göztepe, Fofana\'yı Kiraladı

Göztepe, Chelsea'den David Datro Fofana'yı sezon sonuna dek kiraladı.

13.09.2024 23:32
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Göztepe, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu David Datro Fofana'yı sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yaz transfer döneminin son gününde forvet bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılı takım, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu David Datro Fofana'yı sezon sonuna dek kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla iligili İzmir temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu David Datro Fofana ve kulübü Chelsea ile oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. David Datro Fofana, Molde FK formasıyla ligde ve Avrupa kupalarında 24 gol attıktan sonra, 2023 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olmuş ardından 2023/2024 sezonunda Union Berlin ve Burnley FC takımlarında başarılı kiralık dönemleri geçirerek 6 gol kaydetmiştir. David Datro Fofana'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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