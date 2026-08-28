Göztepe, Galatasaray Deplasmanında - Son Dakika
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Göztepe, Galatasaray Deplasmanında

Göztepe, Galatasaray Deplasmanında
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Göztepe, Galatasaray'la yarın oynayacağı maçta sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. İzmir ekibi, bu müsabakayı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, yarın Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe, zorlu deplasmanda rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını yazdırmak istiyor.

Göztepe'de 3 sakat var

Göztepe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 3 savunma oyuncusu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı devam eden Furkan Bayır'ın yanı sıra, sezon öncesi oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Noah Sonko Sundberg de kadroda yer almayacak. İzmir ekibinde son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un savunma hattında nasıl bir tercihte bulunacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

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