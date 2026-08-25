Göztepe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda, ısınma ve rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. Sarı kırmızılı ekip, idmanı orta ve şut çalışması ile dar alanda oyunla tamamladı.