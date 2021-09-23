Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor 'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de futbolcular, ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

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