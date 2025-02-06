Göztepe, Gaziantep FK'yı 1-0 Yendi - Son Dakika
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Göztepe, Gaziantep FK'yı 1-0 Yendi

Göztepe, Gaziantep FK\'yı 1-0 Yendi

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yi 58. dakikada Matsuki'nin golüyle mağlup etti.

06.02.2025 23:07
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında defansın kafayla uzaklaştırmak istediği topta İsmail, ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Kale sahasında yaşanan karambol sonrası savunmadan seken topu Matsuki ağlara gönderdi. 1-0

65. dakikada hızlı atakta Dennis pasını solunda yer alan Matsuki'ye çıkardı. Matsuki ceza sahası içi sol çaprazından pasını yerden Dennis'e aktardı. Dennis topu kontrol etti ve penaltı noktası üzerinden sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Burak sağ ayağıyla topu çelmeyi başardı.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Emre arka direkte kafa vuruşunu yapamadı. Seken topu kontrol eden Okereke, ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla şutunu çekti. Top kalenin sağ üst köşesi üzerinden dışarı çıktı.

85. dakikada ev sahibi ekibin kontratağında topla buluşan Matsuki pasını solundaki Tijanic'e aktardı. Tijanic topu sağına çekip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin hemen sağından dışarı çıktı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Göztepe: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, Heliton, Furkan Bayır (Doğan Erdoğan dk. 87), Malcom Bokele, Nazım Sangare (Lasse Nielsen dk. 61), Victor Hugo (Novatus Miroshi dk. 61), Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Ogün Bayrak dk. 87), Kuryu Matsuki, Emersonn (David Tijanic dk. 40)

Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Djalma Silva, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Burak Bozan, Emre Taşdemir (Muhammed Gümüşkaya dk. 89), Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Quentin Daubin, Furkan Soyalp (Kacper Kozlowski dk. 46), Ogün Özçiçek (Alexandru Maxim dk. 69), Ömürcan Artan, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu (David Okereke dk. 69), Kenan Kodro (Christopher Lungoyi dk. 46)

Yedekler: Sokratis Dioudis, Arda Kızıldağ, Izzet-Ali Erdal, Deian Sorescu, Muhammet Taha Güneş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Kuryu Matsuki (dk. 58) (Göztepe)

Sarı kart: Kuryu Matsuki (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK'yı 1-0 Yendi - Son Dakika

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