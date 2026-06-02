Göztepe Genç Oyuncularla Anlaşmaya Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Genç Oyuncularla Anlaşmaya Yaklaştı

Göztepe Genç Oyuncularla Anlaşmaya Yaklaştı
02.06.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Ali Habeşoğlu ve Filip Akdemir ile anlaşma aşamasında, Avrupa hedefinde ilerliyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Göztepe iki genç oyuncu ile son aşamaya geldi. Gelecek sezonda da hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda yönetimin Bodrum Futbol Kulübü'nde top koşturan forvet Ali Habeşoğlu ve İsveç 1'inci Lig ekiplerinden Lunds BK'da forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Filip Akdemir'le anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi. Göztepe'nin, Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi süren 21 yaşındaki Ali Habeşoğlu transferi için yeşil-beyazlılarla sıkı bir pazarlık halinde olduğu ve iki kulübün bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı kaydedildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu için ayrıca RAMS Başakşehir'in de nabız yokladığı, İstanbul temsilcisinin de genç golcüyü kadrosuna dahil etmek istediği kaydedildi. 2025-2026 sezonunun başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da Bodrum FK'ya gelen Ali Habeşoğlu, kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de forma giymesine rağmen çok iyi çıkış yakaladı. Play-Off'lar dahil yeşil-beyazlılarda 41 maça çıkan Ali, 2798 dakika süre alıp 12 gol attı ve 4 asist yaptı. İsveç'te yetişen 20 yaşındaki Filip ise Lunds'ta futbola başladı. Şu an devam eden İsveç 1'inci Lig'inde 9 maça çıkan Filip, 4 gol atarak dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Genç Oyuncularla Anlaşmaya Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:59:45. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe Genç Oyuncularla Anlaşmaya Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.