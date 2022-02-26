Göztepe, Giresun'da çıkış arıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip yeniden düşme potasına yaklaşan Göztepe, yarın en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır görev alacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Adis Jahovic forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro, yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi. Sırp teknik adam, "Art arda kaybedilen maçların ardından Giresun'a mutlak galibiyet için gidiyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı GZT Giresunspor 1-0 kazanmıştı.

- İzmir