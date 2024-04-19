Göztepe, Giresunspor deplasmanında - Son Dakika
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Göztepe, Giresunspor deplasmanında

Göztepe, Giresunspor deplasmanında

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Göztepe ikinci sırada yer alırken, Giresunspor küme düşmesi kesinleşen bir takım. Göztepe, galibiyetle Süper Lig'e yükselme yolunda avantaj elde etmeyi hedeflerken, Giresunspor ise moral depolamak istiyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Göztepe kazanmıştı. Göztepe'nin galibiyet durumunda rakiplerini bekleyeceği belirtiliyor.

19.04.2024 09:52
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Göztepe, 60 puanla ikinci sırada yer alırken, haftalar önce matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Giresunspor ise 7 puanla 18. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflerken, Giresunspor ise rakibini mağlup ederek moral depolamak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Göztepe, 3-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.

Göztepe, kazanması durumunda rakiplerini bekleyecek

Göztepe, yarın oynanacak mücadelede Giresunspor'u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarını bekleyecek. Çorum FK'nın 21 Nisan Pazar günü Adanaspor'a yenilmesi, Sakaryaspor'un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde sarı-kırmızılılarda gözler, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek. 22 Nisan Pazartesi günü de Kocaelispor, Ümraniyespor'a mağlup olması durumunda Göztepe, matematiksel olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Giresunspor deplasmanında - Son Dakika

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