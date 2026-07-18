Göztepe Gökdeniz Bayrakdar ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Gökdeniz Bayrakdar ile Görüşmelere Başladı

Göztepe Gökdeniz Bayrakdar ile Görüşmelere Başladı
18.07.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar için transfer görüşmelerine başladı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi İrlandalı golcü Sinclair Armstrong, Brezilyalı forvet Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos ve Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Bodrum FK'dan sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 3,5 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu için Bodrum FK ile görüşmelere başladı. Ege ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökdeniz'i kadrosuna dahil etmek isteyen Göztepe'nin önemli mesafe kat ettiği bildirildi.

Yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un da transfere sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi. Bodrum FK'dan santrfor Ali Habeşoğlu'nu da isteyen Göztepe, bu transferde istediğini elde edememişti. Kocaelispor formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Gökdeniz, 2020-21 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor'da 2,5 sezon forma giyen Gökdeniz, 2022-23 sezonunun devre arasında Bodrum FK'ya imza attı. Bodrum FK'da 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan futbolcu, geçen sezon 13 maçta 1 gol attı.

DRAGAN SOLAK'A ZİYARET

Slovenya kampını sürdüren Göztepe'de teknik ekip, futbolcular ve idareciler, kulübün yüzde 70 hissesinin sahibi olan Sport Republic'in Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten 'Aile' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Göztepe'miz Slovenya'da Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Takımımıza göstermiş olduğu misafirperverlik için Sayın Dragan Solak'a ve ailesine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Gökdeniz Bayrakdar ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Bir dönem sona eriyor Bu paralar artık ATM’den çekilemeyecek Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 12:16:47. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe Gökdeniz Bayrakdar ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.