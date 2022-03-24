Göztepe hareketli günler geçiriyor - Son Dakika
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Göztepe hareketli günler geçiriyor

24.03.2022 12:04
Göztepe hareketli günler geçiriyor

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, 8 yıldır şirket hisselerinin çok büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Başkan Mehmet Sepil'in yönetimden istifa kararının ardından hareketli günler geçirmeye başladı.

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, 8 yıldır şirket hisselerinin çok büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Başkan Mehmet Sepil'in yönetimden istifa kararının ardından hareketli günler geçirmeye başladı. Köklü kulübün devredilmesinin gündeme gelmesiyle birçok kurum ve kişinin adı Göztepe ile anılmayı sürdürüyor. İlk olarak Demirören Haber Ajansı'nın özel haberiyle gündeme getirdiği Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, 97 yıllık İzmir temsilcisine şu ana kadar en ciddi teklifi yapan kişi oldu. Yaklaşık 6 aydır Mehmet Sepil'le resmi olarak görüşen Ankersen iki defa İzmir'e geldi.

Danimarka'da Midtjylland, İngiltere'de ise Brendford ve Southampton'a yatırım yapan 39 yaşındaki Ankersen'in sezon sonuna doğru bir kez daha kente geleceği öğrenildi. Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni dahi gezen Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapma konusunda çok ciddi olduğu ifade edildi. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanının yanı sıra Göztepe'ye önemli isimlerden de teklifler geldiği vurgulandı. Başkan Sepil'in, "Kulübü emin ellere bırakacağım" açıklamasının ardından adaylarla çok detaylı bir şekilde görüştüğü ve yaza doğru işlemleri resmileştireceği kaydedildi. Ankersen'in Göztepe'ye resmen talip olması taraftarın da ilgi odağı haline geldi. Sarı-kırmızılı futbolseverler özellikle sosyal medyada Ankersen haberini oldukça olumlu karşıladı. Rus milyarder Roman Abramovich hakkında sarı-kırmızılılara yatırım yapacağına dair iddiaların çıkması da gündemi halen meşgul ediyor. Rusya- Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'deki varlıkları dondurulan ve dünya devi Chelsea ile ilişkisi kesilen Abramovich, özel uçağı ile önce geçen hafta İstanbul'a geldi. Abramovich'in yüzlerce milyon dolar değerindeki 2 yatı Avrupa'daki yaptırımlardan kaçmak için Bodrum ve Marmaris'e demir attı. Mehmet Sepil'in geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitmesi de merak uyandırırken, ilk olarak İngiliz bir gazetecinin önerisiyle gündeme gelen Abramovich'in Göztepe'yi devralacağıyla ilgili resmi bir girişim olmadı. Birçok Türk inşaat şirketinin adı da Göz-Göz'le anılıyor.


- İzmir
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Rasmus Ankersen, Göztepe'ye talip Rasmus Ankersen, Göztepe'ye talip Göztepe'de kabus sürüyor Göztepe'de kabus sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Sepil, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe hareketli günler geçiriyor - Son Dakika


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