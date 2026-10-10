Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa temsilcisine 35-30 yenildi

Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa temsilcisine 35-30 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda ilk yarıyı 17-13 önde bitiren Manisa temsilcisi, ikinci yarıdaki etkili oyununu sürdürerek sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendi.
Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Manisa temsilcisi, müsabakadan 35-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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