Göztepe Hırsıyla Ama Üretken Değil

15.02.2026 20:05
Stoilov, Kayserispor maçında iyi oynadık fakat gol yollarında yetersiz kaldık.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor maçında hırs, agresiflik ve organizasyon açısından iyi bir performans sergilediklerini fakat yeterince üretken olamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı mutsuz olduklarını söyleyen Stoilov, "Kazanmadığımız her an mutsuzuz ve şu anda da gerçekten büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Genel bir değerlendirme yaptığımızda; hırs, agresiflik ve organizasyon açısından iyi bir performans sergilememize rağmen gol yollarında ve pozisyon üretme konusunda yeterince üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla fırsat üretmeli ve yakaladığımız şansları değerlendirmeliydik. Ayrıca orta alanda gereksiz yere çok fazla top kaybı yaptık" dedi.

Oyun planı ve eksik oyuncuların takıma etkisine değinen Bulgar teknik adam, "Oyunun bu bölümünde kanatları daha etkin kullanmamız, daha fazla orta yapmamız gerekiyordu ancak duran topları da istediğimiz gibi kullanamadık. Bunların yanı sıra sakatlıklar nedeniyle çok sayıda eksik oyuncumuzun bulunması, maç içerisindeki rekabet gücümüzü düşürdü. Bu durum, maç devam ederken ön alana daha fazla oyuncu sürmemize engel oldu. Dolayısıyla yaşadığımız puan kaybından ötürü oldukça üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçında köklü değişiklik yapmayacağız"

Önümüzdeki Beşiktaş maçı ve kadro planlaması hakkında da konuşan Stanimir Stoilov, "Sakat oyuncularımızın bir kısmının bir sonraki maça kadar iyileşmesini umuyorum; böylelikle hamle şansımız artacaktır. Bu karşılaşmada maalesef yeterli rotasyonu yapamadık. Beşiktaş ile daha önce oynadığımız maçlarda başarılı sonuçlar elde etmiştik, bu nedenle köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. Takıma dönecek oyuncuların durumunu inceleyerek organizasyonumuzu buna göre şekillendireceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak oyuncu performansları ve takımın genel mantalitesine vurgu yapan Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece birkaç antrenmana katılmasına rağmen bugün sahada takıma katkı sağlayan Antunes'in performansı bizim için sevindiriciydi. Aynı şekilde Arda da sadece birkaç idmanla bu maça çıktı. Umarım bir sonraki karşılaşmaya kadar daha iyi bir duruma gelir. Ancak eksiklerimiz olsa da bu durum bizim için hiçbir zaman bir mazeret olamaz. Sakatlıkların arkasına sığınamayız. Çünkü sahada görev alan her oyuncumuzun maksimum verimlilikle hareket etmesi ve elinden gelenin en iyisini yapması temel sorumluluğudur" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

