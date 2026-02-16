Göztepe, Ibrahim Sabra\'yı Kiraladı

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe geçen yaz kadrosuna kattığı Ürdünlü forvet Ibrahim Sabra'yı Hırvatistan ekibi NK Lokomotiva Zagreb'e kiralık gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüp, "Oyuncumuz Ibrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır" açıklamasını yayınladı. Göztepe'de forma giydiği 9 maçta 1 gol atan 20 yaşındaki Sabra'nın devre arasında Boluspor'a kiralanması gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
