Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İbrahim Sabra'nın sezon sonuna kadar NK Lokomotiva Zagreb'e kiralandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İbrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır. Başarılar Sabra." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Göztepe, İbrahim Sabra'yı kiraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?