Göztepe, iç sahada yenilgi yüzü görmedi

Ankara'dan takım kalmadı: Karayolları ve PTT küme düştü

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı. İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi. Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi. Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar arasında Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Aras Kargo yer alıyor.