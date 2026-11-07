Göztepe ile İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında ilk yarıyı 1-1 tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe ile İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında ilk yarıyı 1-1 tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Göztepe-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Göztepe 18. dakikada Juan'la, Başakşehir 22. dakikada Selke'yle ilk yarıdaki gollerini buldu.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokole, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kemen, Kuluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnic, Selke

Goller: Dk. 18 Juan (Göztepe), Dk. 22 Selke (İstanbul Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 40 Ba (İstanbul Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Göztepe-İstanbul Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

7. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Olsen'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekip Selke'nin önünde kaldı. Selke'nin şutu savunmaya çarpıp direğin üstünden dışarı çıktı.

18. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBaşakşehirİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
Efkan Ala’dan çok sert mesaj İsim vermedi ama muhatabı belli Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:54
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
19:30
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 20:17:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Göztepe ile İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında ilk yarıyı 1-1 tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android