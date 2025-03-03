Göztepe ile Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Göztepe ile Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Samsunspor ile 2-2 berabere kalırken goller 45+5, 51, 67 ve 90+3'te geldi.

03.03.2025 23:16
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci

Göztepe: Lis, Nielsen, Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma (Dk. 23 İsmail Köybaşı), Dennis (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Miroshi, Tijanic (Dk. 85 Victor Hugo), Matsuki (Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş), Juan (Dk. 57 Romulo)

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Yunus Emre Çift (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel (Dk. 84 Muja), Dimata (Dk. 57 Schindler), Holse, Emre Kılınç (Dk. 90+5 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, Mouandilmadji

Goller: Dk. 45+5 Miroshi, Dk. 51 Juan (Göztepe), Dk. 67 Schindler, Dk. 90+3 Van Drongelen (Samsunspor),

Sarı kartlar: Dk. 13 İsmail Köybaşı, Dk. 29 Nielsen, Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş, 90+5 Doğan Erdoğan (Göztepe), Dk. 44 Holse (Reeder Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Dennis'in orta alandan kazınıp gönderdiği topa yakın olan Samsunspor'lu Van Drongelen, meşin yuvarlığı kalecisi Okan Kocuk'a bırakmak istedi. Bu sırada araya giren Juan'ın vurduğu top kaleci Okan Kocuk'tan sekip kaleye yöneldi. Yeniden meşin yuvarlağa müdahale eden Juan, topu filelerle buluşturdu: 2-0

59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Schindler'in sağ kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

67. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Schindler, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bola'nın ortasında topla buluşan Van Drongelen, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe ile Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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