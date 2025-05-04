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Göztepe İlk Yarıda Önde

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 mağlup duruma düştü.

04.05.2025 20:13
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur Gülter

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 27 Alioui), Tolga Kalender, Maestro, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Aimbetov), Ali Yavuz Kol

Göztepe: Lis, Taha Altınkardeş, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Dennis, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Tijanic, Romulo

Goller: Dk. 3 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 9 Nielsen (Göztepe), Dk. 33 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 İzzet Çelik, Dk. 26 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Dk. 42 Nazım Sangare (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in uzun pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Romulo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dönmezer'den döndü. Kubilay Kanatsızkuş kale sahasında kafayla dönen topu ağlara gönderdi.

9. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Soldan serbest atış kullanan Tijanic'in ceza sahasına yaptığı ortada Nielsen altıpasta kafayla topu filelere yolladı: 0-2.

21. dakikada Tijanic ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda, top üstten auta gitti.

33. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ali Yavuz Kol, ceza sahasında kaleci Lis'i önde görünce kafayla aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

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