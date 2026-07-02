Göztepe, Kaptan İsmail Köybaşı'nı Uğurladı - Son Dakika
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Göztepe, Kaptan İsmail Köybaşı'nı Uğurladı

02.07.2026 11:14
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Göztepe, futbolu bırakan kaptanı İsmail Köybaşı için teşekkür mesajları yayımladı.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Onursal Başkan Mehmet Sepil ve Sportif Direktör Ivan Mance, futbolu bıraktığını açıklayan kaptan İsmail Köybaşı için teşekkür mesajı yayımladı.

Ankersen, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsmail Köybaşı'nın Göztepe'de geçirdiği süre boyunca deneyimli bir futbolcudan çok daha fazlası ve kulübün değerlerini sahaya yansıtan bir profesyonel olduğunu belirtti.

Karakteri, çalışma disiplini ve liderliğinin takım üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını ifade eden Ankersen, şunları kaydetti:

"Sahadaki performanslarının ötesinde genç oyuncularımıza örnek olması en büyük katkılardan biri oldu. Futbolculuk kariyerini noktalarken Göztepe'deki yolculuğunun devam edecek olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, bilgisi ve liderliği kulübümüzde üstleneceği yeni görevde ve geleceğimizi şekillendirme yolunda bizim için çok değerli olmaya devam edecek. İsmail'e futbolculuk kariyeri boyunca gösterdiği adanmışlık, profesyonellik ve bağlılık için teşekkür ediyorum."

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de sadece başarılı bir futbolcunun değil, karakteri, duruşu, çalışkanlığı ve örnek sporcu kimliğiyle Göztepe'de derin izler bırakan çok değerli bir yol arkadaşlarının futbolculuk kariyerinden uğurlandığını aktardı.

Sepil, bunun bir veda olmadığına değinerek, "Çünkü İsmail'in Göztepe'ye olan aidiyeti ve katkısı bundan sonra kulübümüzde üstleneceği yeni görevle sadece futbolda değil tüm olimpik branşlarımızda devam edecek." ifadelerini kullandı.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance de İsmail Köybaşı'na takıma verdiği her şey için teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA

İsmail Köybaşı, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Kaptan İsmail Köybaşı'nı Uğurladı - Son Dakika

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