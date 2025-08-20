Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.
İlk bölümde pas ve şut çalışmasının yapıldığı antrenmanda savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirildi.
???????Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?