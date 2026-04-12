Göztepe - Kasımpaşa 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Göztepe - Kasımpaşa 1-1 Beraberlik

12.04.2026 18:11
Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Goller Juan ve Ben Ouanes'ten.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Benedyczak

Goller: Dk. 24 Juan (Göztepe), Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan Göztepe-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
