Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

05.03.2022 19:20

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Çok değerli ve çok önemli, kader maçı diyebileceğimiz maçta kazandık.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Çok değerli ve çok önemli, kader maçı diyebileceğimiz maçta kazandık." dedi.

Uğurlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Göztepe gibi taraftarını arkasına aldığında çok etkili bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Rakiplerinin analizini doğru yaptıklarına inandığını aktaran Uğurlu, şöyle konuştu:

"İlk yarı bekleyerek oynamayı tercih ettik. Rakibe çok fazla alan vermemeye çalıştık, bunda da başarılı olduk. Umut gibi silahımız vardı kenarda. İkinci yarıda oyunu tuttuğumuzda alan bulabileceğimizi biliyorduk. Çok değerli ve çok önemli, kader maçı diyebileceğimiz maçta kazandık. Lig bitmedi, 10 maç var ama bizim için çok büyük adım oldu. Bu umut verici ve sevindirici bir galibiyet oldu."

Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından
Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından
Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

YORUMLAR
500
Göztepe'yi mağlup eden Kasımpaşa, 4 maç aradan sonra galip geldi Göztepe'yi mağlup eden Kasımpaşa, 4 maç aradan sonra galip geldi Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:42 Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellenmeyeceğini belirtti: Mutlak ifade özgürlüğü taraftarıyım
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 19:38:51. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement