Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?