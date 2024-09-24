Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi

Göztepe, Kayserispor\'u 3-0 Yendi

Göztepe, Kayserispor'u 3-0 yenerek 6. haftada önemli bir galibiyet elde etti. Stoilov, ekip dinamizmini övdü.

24.09.2024 03:42
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SÜPER Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelen Göztepe, müsabakayı 3-0 kazandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra maça çıktıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Uzun aradan sonra futbol ve dinamizm anlamında çekincelerimiz vardı. Bunlar olmadı. Dinamizmde yüzde 80'in üzerinde bir görüntü oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Kayserispor da etkili bir takım, defansif anlamda etkili olduk. Ofansif anlamda daha iyi olmalıyız. Maçı daha erken bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz. Dinamizm adına daha iyi olacağız. Ofansif olarak daha fazla çalışmalıyız" dedi.

"SAVAŞMAYANA, KOŞMAYANA FORMA VERMEM"

Herkesin takımın önemli bir parçası olduğunu belirten Stoilov, "Futbolumuzun temeli dinamizm oluşturuyor. Verilen arada çok ciddi idmanlar yaptık, hazırlık maçları da yaptık. Takımımızda tecrübeli oyuncular var. Onlar da dinamizmin önemli parçaları. Takımda gençlerimiz de var, sahada sürekli olarak kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Herkesin performansından da tatmin oldum diyemem. En yüksek potansiyelle oynamak gerekiyor. Her gün sıkı şekilde çalışmalıyız. Biz genç bir takımız, Süper Lig'de yeni bir takımız. Bazı futbolcularımız Süper Lig'de bu seviyede ilk kez oynuyor. Dennis 6 ay önce profesyonel olarak oynamaya başladı. Solet az sayıda profesyonel maç oynadı. Matsuki, juan ve Fofana'nın performanslarını artırmalarını gerekiyor. Aynı zamanda 3 stoperimizin sakatlığı var. Miroshi, Nielsen ve Koray sakat. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz önemli olan sürekli olarak savaşmak. Taraftarımız da bunu görmek istiyoruz. Biz de onların bu isteğine cevap vermeliyiz. Sonuna kadar savaşmalıyız. Sürekli olarak üzerine koymalıyız, ben olduğum sürece bu böyle olacak. Savaşmayan, koşmayan oyuncunun yeri olamaz. Kesinlikle sonuna kadar mücadele etmek ve savaşmak bizim felsefemiz" yorumunu yaptı.

SERHAT SÜTLÜ: OYUNUN KARŞILIĞINI VEREMEDİK

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, yoğun bir maç programı geçirdiklerini belirtti. Mazeret sunmadıklarını belirten Sütlü, "Biz 8'inci günde 3'üncü maçımızı oynadık. Rakibimizin ise dinlenmişliği var. Maçın özelinde Göztepe'nin etkili olacağını biliyorduk, çalıştık. Sahada ise karşılığını veremedik. Maç istemediğimiz bir hale döndü. Tebrik ediyoruz Göztepe'yi. Biz de en kısa sürede toparlanıp Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Oyunun karşılığını veremedik. İkili mücadeleler olsun, yüksek toplar olsun karşılık veremedik" dedi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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