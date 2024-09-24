Göztepe, Kayserispor\'u 3-0 Yendi

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 68 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 84 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 65 Matsuki), Romulo (Dk. 84 Victor Hugo)
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 46 Bahoken), Kolovetsios (Dk. 46 Mane), Attamah, Carole, Boa Morte, Bourabia (Dk. 68 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Mehmet Eray Özbek), Nazon
Goller: Dk. 13 Taha Altıkardeş, Dk. 45+3 Juan, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Dennis, Dk. 75 Solet (Göztepe), Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 90+2 Boa Morte (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Juan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda, kaleci Onurcan topu uzaklaştırdı. Açısını kaybeden Tijanic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
71. dakikada Talha'nın ceza sahasından attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda, kaleci topu kornere uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın güzel şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
Müsabaka Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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