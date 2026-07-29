Göztepe, Kerem Soyuçaylı ile Anlaşma Sağladı

Göztepe Basketbol, 20 yaşındaki basketbolcu Kerem Soyuçaylı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, oyun kurucu Kerem Soyuçaylı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2006 doğumlu, 1.84m boyunda, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Kerem Soyuçaylı ile anlaşmaya vardık. Bahçeşehir Koleji altyapısında yetişen Kerem, altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. U18 Türkiye Şampiyonası'nı asist ve top çalma lideri olarak tamamlayan genç oyuncu, son olarak Aliağa Petkimspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti. Kerem Soyuçaylı'ya sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Öte yandan Göztepe Basketbol, 2005 doğumlu forvet Kaan Beşok ile yeniden sözleşme imzaladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.