Göztepe lider Eyüpspor\'u ağırlıyor

İZMİR,

1'inci Lig'de son üç maçında Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni (D) 3-0 yenerek Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe yarın ertelenen 16'ncı hafta müsabakasında lider Eyüpspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de tedavileri devam eden orta saha Romal Palmer ile golcü Mame Diouf büyük olasılıkla Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın biletleri mobil uygulaması kullanan taraftarlar için 522, 432, 252, 189, 72 ve 63 TL'den satışa çıkarken, genel fiyatlar ise 580, 480, 280, 210, 80 ve 59 TL olarak belirlendi.

Ligde 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Göztepe, Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde 4 resmi maçını da gol yemeden kazandı. Tuzlaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle tırmanışa geçen sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon'u sahasında 3-0 mağlup etti. Göz-Göz geride kalan 15 maçta sadece 8 gol yedi ve ligin en iyi defans performansı gösteren takımı oldu. Topladığı 39 puanla zirveye kurulan Eyüpspor ise golcü kimliği ile dikkat çekti. Oynadığı 15 maçta 13 galibiyet alarak tam 42 kez rakip ağları havalandıran Eyüpspor en çok gol atan takım oldu. Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Göztepe, Eyüpspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Stoilov, taraftarın desteği ile bir galibiyet daha alacaklarına inandığını ve takımına çok güvendiğini dile getirdi.