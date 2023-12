Göztepe, lider Eyüpspor\'u farklı mağlup etti

Onur ATIŞ/ İZMİR,

1'inci Lig'de evinde yıldızlar topluluğu lider Eyüpspor'u 5-1 gibi çok farklı mağlup eden Göztepe, sezonun en kritik maçlarından birini rahat kazanıp taraftarını mest etti. Zorlu geçmesi beklenen Eyüpspor karşılaşmasına fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca rakibine adeta top göstermedi. Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarının de desteğini alan Göztepeli futbolcular çok önemli bir galibiyete imza attı. İkinci sırada yer alan Kocaelispor'un Bodrum FK maçında 2 puan kaybetmesiyle Göztepe, Süper Lig yarışında avantaj yakaladı. Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren Göz-Göz, Eyüpspor'a da 7 puan yakınlaştı.

Göztepe hafta sonu Bodrum FK'yı yener, Kocaelispor da Sakaryaspor'a deplasmanda takılırsa devreyi direkt Süper Lig hattında tamamlayacak. Karşılaşma sonunda Gürsel Aksel Stadı karnaval yerine döndü. Müzik ve ışık gösterileriyle coşan tribünler daha sonra takımla omuz omuza İsyan Marşı'nı söyledi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde şaha kalkan sarı-kırmızılılar ligde 4'te 4 yaptı. Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni 3-0, Eyüpspor'u da 5-1 yenen Göztepe Bulgar çalıştırıcı müthiş bir ivme kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1461 Trabzon'u 3-0 yenen Göztepe, 5 resmi maçta 16 gol atıp sadece 1 kez topu ağlarında gördü.

"BU MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Stanimir Stoilov, Eyüpspor'la oynadıkları karşılaşmanın Türk futbolu adına çok değerli olduğunu söyledi. 1'inci Lig'de iki takımın da yüksek kalitede futbol oynadığını belirten 56 yaşındaki teknik adam, "Futbolun gelişimi açısından güzel bir gece yaşadık. Eyüpspor iyi takım, iyi teknik ekip ve oyunculara sahip. Ligde ilk sırada olmalarını şans eseri göremeyiz. Oyuncularım ise inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Mücadele, dinamizm ve agresiflikle galip gelmesini bildik. Zaten futbolcularım mental olarak bu maça çok iyi hazırlanmıştı" diye konuştu.

"BÜYÜK MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİK"

Karşılaşmada ilk yarının son 20 dakikasında zorlandıklarını da vurgulayan Stoilov, "Maça çok iyi başladık ve genelde çok iyiydik. Fakat ilk devrenin son 20 dakikası zorluklar yaşadık. Bunun öncesinde ise 4 ya da 5 gol atmalıydık. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda ise istediğimiz ritmi ve dinamizmi tekrar yakaladık. Goller bulduk ve maçı kazanmasını bildik. Eyüpspor'a karşı büyük mücadele örneği gösterdik" dedi.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Oyuncularının sahada her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu durumu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman taraftarımız da çok mutlu oluyor. Kaybettiğimiz günlerde dahi her şeyimizi ortaya koyarsak taraftar arkamızda duracaktır. Sıkı çalışmayı sürdüreceğiz. Disiplinli bir şekilde çalışırsak hem futbol mantalitemizi geliştiririz hem de maçları kazanırız. Taraftarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız."

HAKEM KARARLARINA TEPKİ VAR

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, Gençlerbirliği ve Eyüpspor karşılaşmalarında yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi. Göztepe'nin hiçbir kişi ve kurumun gözardı edemeyeceği kadar çok büyük bir camia olduğunu belirten Ertan, "Bazı maçların kırılma anları vardır. Önceki hafta deplasmanda oynadığımız Gençlerbirliği maçında, karşılaşma 0-0 berabere devam ederken aleyhimize garip bir penaltı çalındı. VAR a gidilmedi, o penaltı gol olsa maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Dün de Eyüpspor'un attığı, kamuoyu açısından da ofsayt olarak kabul edilen gol için de VAR'a gidilmedi. Maçlarımızı hangi skorla kazanırsak kazanalım bu kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Söz konusu iki maçtaki kritik pozisyonlar için VAR'a gidilmemesi kabul edebileceğimiz durumlar olamaz. Herkese VAR var, bize yok. Bu büyük camiayı temsil edenler olarak, bu konularda Göztepe'miz adına tüm kurum ve kuruluşlara camiamıza yakışan şekilde haklarımızı korumak adına her türlü ziyareti yapacağız, somut belgelere dayanarak her şeyi söylüyorduk ve kuvvetle söyleyemeye devam edeceğiz. Göztepe, camia, taraftar ve şehir olarak tüm kurum ve kuruluşlardan hak ettiği değeri görecek" dedi.