Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı

27.06.2022 16:49
Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı

Göztepe, Lourency ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Göztepe, Lourency ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Lourency Rodrigues ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Lourency Rodrigues'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Göztepe formasıyla 30 Süper Lig maçında forma giyen Lourency, 2 gol ve 2 asist kaydetmişti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Carlos Ponck ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor, Carlos Ponck ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor Aminu Umar ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor Aminu Umar ile yollarını ayırdı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
16:12 İspanya hükümeti, sınırı geçerken katledilen göçmenlerden mafyayı sorumlu tuttu
16:00 96. Gazi Koşusu'nda üzücü olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan at bileği kırıldığı için uyutuldu
15:50 Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 16:53:55. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement