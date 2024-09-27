Göztepe Maçı İçin Taraftarlara Uyarı - Son Dakika
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Göztepe Maçı İçin Taraftarlara Uyarı

Göztepe Maçı İçin Taraftarlara Uyarı

Samsunspor-Göztepe maçı öncesi taraftarlara yoğunluk uyarısı yapıldı, kapılar 2 saat önce açılacak.

27.09.2024 12:35
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Göztepe maçı öncesinde taraftarlara yoğunluk uyarısında bulundu.

Samsun spor ile Göztepe ligin 7. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarın saat 16.00'da oynanacak müsabaka öncesi spor polisinden taraftarın mağduriyet yaşamaması için bir dizi uyarı paylaşımı yapıldı. Stattaki tüm kapılarının maç başlangıç saatinden 2 saat önce açılacağını duyuran spor polisi, giriş kapılarının yer aldığı krokiyi de taraftarlar ile paylaştı.

"Seyirciler, müsabaka başlangıç saatinden en az 2 saat önce tribünlere alınmaya başlanacak"

Taraftarlara maç başlangıç saatinden makul bir süre önce statta hazır bulunmalarını uyarısında bulunan spor polisi, Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Yarın saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Göztepe Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili olarak; seyirciler müsabaka başlangıç saatinden en az 2 saat önce tribünlere alınmaya başlanacaktır. Araç alımları müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce yapılacaktır. Girişlerde sıkıntı yaşanılmaması için passolig kartı eski olan taraftarların kartlarını yenilemeleri, cep telefonlarına uygulamayı yüklemeleri, tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Stattaki tüm kapılar açık olacak

Spor polisi ayrıca, Cumartesi günü oynanacak Göztepe müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikelerin açılacağını, yoğunluk oluşmaması için taraftarların aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabileceğini belirterek, stadın giriş kapılarının krokisini paylaştı.

15 binden fazla bilet satıldı

Maçın başlamasına 1 gün kala satışa sunulan toplam 32 bin 156 adet biletten 15 binden fazlası satıldı. Ev sahibi Samsunspor'a 30 bin 548 adet bilet ayrılırken, deplasman ekibi Göztepe'ye ise 1608 adet bilet tahsis edildi. Samsunspor taraftarları şu ana kadar 15 bine yakın bilet satın alırken, Göztepe taraftarları da bine yakın bilet satın aldı. Öte yandan Samsunspor biletlerinin öğrencilere ücretsiz, kadın ve engellilere ise indirimli olması nedeniyle maç saatine kadar tüm biletlerin satılacağı öngörülüyor.

19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi görevini ise Feridun Daldaş üstlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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