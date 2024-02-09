Göztepe, Michee Ngalina\'yı Hartford Athletic\'e sattı

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1'inci Lig'de ara transfer döneminde Traore'yi Keçiörengücü'ne, Yunus Emre'yi ise Kasımpaşa'ya uğurlayan Göztepe, bu sezon forma şansı bulamayan Michee Ngalina'yı da sattı. Demokratik Kongolu forvetin transferi için ABD ekiplerinden Hartford Athletic'le anlaşmaya varıldığı açıklandı. Göztepe'ye geçen sezon ortasında yine ABD'nin Colorado Springs takımından transfer olan Ngalina ilk sezonunda 14 maçta 3 gol atarken, bu yıl ise 2 maçta süre alabildi.