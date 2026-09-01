Göztepe\'nin 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Mohammed Amin Cherni, satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 2 ekibi Nantes\'a kiralandı

Göztepe, 25 yaşındaki futbolcusu Mohammed Amin Cherni'nin, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve ligin ilk haftasında Samsunspor karşısında forma giyen 25 yaşındaki sol bek Mohammed Amin Cherni'nin, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.