Göztepe'nin 99. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Spor

Göztepe'nin 99. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe, 99. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Güzelyalı Sahili'ne akın ederek meşalelerle geceyi aydınlattı.

14.06.2024 22:30
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İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe, kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Güzelyalı Sahili'ne akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar saatler 19.25'i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Taraftarların toplanmasıyla sahilin çeşitli noktalarında yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Saat 20.30 olunca da DJ Borakhan sahneye çıktı ve müzik gösterileriyle binlerce sarı-kırmızılı taraftarı eğlendirdi.

2006 yılından bu yana gelenekselleşen ve yine binlerce Göztepe taraftarının yer alacağı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov ile havai fişek gösterisi başlayacak. Göztepeli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirirken geçen sezon şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı tribünlerin Gürsel Aksel Stadyumu'nda her maç öncesi söylediği Medcezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, meşale şovun ardından saat 22.15'te Güzelyalı Sahili'nde konser vererek coşkuyu devam ettirdi.

Öte yandan Göztepe'nin 99. yıl kutlamasına İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılım gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe'nin 99. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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