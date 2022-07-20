Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor

20.07.2022 11:40
Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanların kondisyon ağırlıklı yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanların teknik heyet gözetiminde yapıldığı kaydedildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan fotoğraf paylaşımlarında ekibin kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor - Son Dakika
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