Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanların teknik heyet gözetiminde yapıldığı kaydedildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan fotoğraf paylaşımlarında ekibin kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor - Son Dakika

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