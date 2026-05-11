Göztepe\'nin Avrupa Hayali!

11.05.2026 13:01
Göztepe, Samsunspor karşısında galip gelirse Avrupa'ya dönme şansı elde edecek.

SÜPER Lig'de son hafta deplasmanda Samsunspor'la sezonun en kritik maçına çıkacak Göztepe'yi Avrupa heyecanı sardı. Yıllar sonra ilk kez Avrupa arenasına bu kadar çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Samsun'dan galibiyetle döndüğü takdirde 2025-2026 sezonunu 5'inci sırada tamamlayacak. Göztepe'nin Avrupa'ya gidebilmesi de ligi 3'üncü bitiren Trabzonspor'a bağlı olacak. Göztepe'nin kaderini belirleyecek takımlardan biri olan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda önce finale çıkması ardından da kupayı müzesine götürmesi gerekecek.

13 Mayıs Çarşamba günü yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak bordo-mavililer müsabakayı kazandığı takdirde finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Gençlerbirliği adını finale yazdırırsa Göztepe bu sezon Avrupa hayallerine resmen veda edecek. Tarihinde 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) yarı final oynayıp bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Göztepe son Avrupa maçına 1970 yılında çıktı. Kupa Galipleri Kupası 2'nci Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelen Göz-Göz, iki maçta da rakibine yenildi.

KONFERANS LİGİ'NDE OLACAK

Yaklaşık 56 yıl sonra yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Göztepe, istediği sonuçlar olursa yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Konferans Ligi'ne 2'nci turdan katılmaya hak kazanacak Göztepe, lige kalabilmesi için 3 eleme oynayacak. Trabzonspor dışında kupayı kazanan takım ise adını UEFA Avrupa Ligi Play-Off'una yazdıracak.

Kaynak: DHA

