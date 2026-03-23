Göztepe\'nin Brezilyalı Performansı Karışık

TRENDYOL Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayan Göztepe'nin Brezilyalı ileri uç oyuncularından Juan bu sezon kendini aşarken, ara transferde gelen iki Sambacı ise bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılılarda iki sezondur görev yapan Juan, henüz sezon bitmeden geçen yılki performansına ulaştı. Transferde de gözde olan 24 yaşındaki Brezilyalı ligde oynadığı 24 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 26 maçta aynı gol ve asist sayısına ulaşan Juan kalan 8 haftada 1 gol katkısı daha verirse bireysel rekorunu kıracak. Göztepe'ye gol yollarındaki sıkıntıya çare olmaları için ara transfer döneminde alınan Brezilyalılar Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz ise takıma katkı sağlamadı.

Toplam 7 maçta süre alan Guilherme 2 kez 11'de forma giyerken hiç 90 dakikayı tamamlamadı. Beşiktaş deplasmanında son 12, Başakşehir maçında 5 dakika süre alabilen Guilherme son Alanyaspor randevusunda kulübede oturdu. Brezilyalı futbolcu toplam 159 dakika süre buldu. Jeferson ise 6 maçta sonradan oyuna dahil olduktan sonra son iki karşılaşmada yine Brezilyalı vatandaşı Janderson'un yerine 11'de oynadı. Hiç skor katkısı veremeyen Jeh bu iki maçta da ikinci yarıda yerini Janderson'a bıraktı. Janderson, Jeh'in yerine oyuna girdiği Alanya sınavında ağları sarsıp 5'inci golünü attı.

EMERSONN FRANSA'DA COŞTU

Transferde Brezilya ekolüne yönelen Göztepe'nin geçen sezon devre arasında Atletico Paranaense'den alıp bu sezon başında Fransa temsilcisi Toulouse'a sattığı Emersonn ise yeni takımında gollerini sürdürüyor. Göz-Göz'de bekleneni veremeyen 21 yaşındaki genç oyuncu dün Fransa Ligi'nde Lorient maçında attığı golle takımına 1-0 galibiyeti getirdi. Emersonn toplamda 4 gole ulaştı. Göztepe'nin sezon başında Emersonn gibi rekor bonservis geliriyle Almanya'da RB Leipzig'e sattığı Brezilyalı Romulo ise Bundesliga'da toplam 7 kez ağları sarstı.

4 YABANCI MİLLİ TAKIMLARDA

Göztepe'nin 4 yabancı oyuncusu sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kaleci Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'na çağrılıp ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşarken, Miroshi Tanzanya, Krastev Bulgaristan, U19 takımda görev yapan Salem Bouajila ise Tunus U20 Milli Takımı'na gitti. Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe milli ara sonrası 4 Nisan'da Gençlerbirliği'yle deplasmanda, 12 Nisan'da erteleme maçında lider Galatasaray'la evinde karşılaşacak.