Göztepe\'nin Golcüsü Juan Silva, Beşiktaş Maçında İlk 11\'e Dönüyor

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SÜPER Lig'de 13'üncü hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'de golcü Juan Silva yeniden ilk 11'e dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle önceki hafta oynanan Konyaspor müsabakasında yedek soyunan ve 62'nci dakikada Fofana'nın yerine oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcunun İstanbul deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Beşiktaş maçında Fofana'yı ilerleyen dakikalarda sahaya süreceği, Romulo ve Juan ile gol arayacağı kaydedildiği. Bu sezon Göztepe ile 10 maçın 7'sinde 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki Juan 2 gol ve 2 asistle oynadı.