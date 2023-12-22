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Göztepe'nin golcüsü Messaoudi sakatlandı - Son Dakika
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Göztepe'nin golcüsü Messaoudi sakatlandı

Göztepe'nin golcü oyuncusu Billel Messaoudi, Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yapılan kontroller sonucunda Messaoudi'nin Bodrum FK maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Göztepe\'nin golcüsü Messaoudi sakatlandı
22.12.2023 - 11:52,
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1'inci Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda lider Eyüpspor'u 5-1 yenerek 4'te 4 yapıp Süper Lig yoluna son sürat devam eden Göztepe'ye Billel Messaoudi'den kötü haber geldi. Tedavisi süren golcü Mame Diuof'un yokluğunda sarı-kırmızılıların ileri ucunda görev yapan Cezayirli oyuncu, Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanıp 26'ncı dakikada kenara alındı. Yapılan kontrollerin ardından Messaoudi'nin arka adalesinden sakatlandığı ve pazar günü deplasmanda oynayacak Bodrum FK maçında görev yapamayacağı ifade edildi.

Sezon başında Belçika'nın Kortjik ekibinden kiralanan Messaoudi, Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesiyle performansını yukarı çekti. Kanatlarda da görev yapan 26 yaşındaki futbolcu son 4 maçta 5 gole direkt katkı sağladı. Messaoudi, 2-0 kazanılan Tuzlaspor maçında 1, 3-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmasında 2 asist yaptı. Oyuncu, son Eyüpspor müsabakasında da çok etkili oldu. Messaoudi yalnız 26 dakika görev yapabildiği maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Göztepe'nin golcüsü Messaoudi sakatlandı - Son Dakika
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