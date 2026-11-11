Göztepe'nin İngiliz orta saha ikilisi Matos ve Anjorin ilk 11'e giremedi - Son Dakika
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Göztepe'nin İngiliz orta saha ikilisi Matos ve Anjorin ilk 11'e giremedi

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Göztepe\'nin İngiliz orta saha ikilisi Matos ve Anjorin ilk 11\'e giremedi
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Göztepe'de Alex Matos ile Tino Anjorin'den oluşan ikili, teknik direktör Stanimir Stoilov'un tercihleri arasında ilk 11'e giremedi. Matos 8 maçın 4'ünde ilk 11'de yer alıp 282 dakikada 1 gol atarken Anjorin 8 maçta 163 dakika sahada kalıp 1 asist yaptı.

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'nin İngiliz orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin geride kalan haftalarda ilk 11'i zorlayamadı. Sezon başında Championship ekibi Sheffield United takımından gelen 22 yaşındaki Matos, ilk haftalarda ilk 11'de şans bulsa da ardından kulübeye çekildi.

Toplam 8 maçın 4'ünde adı ilk 11'e yazılan Matos 6'ncı haftadan sonra kulübede bekledi. Toplam 4 müsabakada seremoniye çıkan oyuncu toplam 282 dakika süre alıp 1 gol atabildi. Orta sahada Miroshi ve Rhaldney'i tercih eden teknik direktör Stanimir Stoilov, İngilizleri hamle oyuncusu olarak değerlendirdi.

İtalyan ekibi Torino'dan gelen Anjorin ise bu sezon hiç ilk 11'de sahaya çıkamadı. 8 maçta görev alıp 163 dakika sahada kalan 24 yaşındaki orta saha 1 asistle oynadı.

Kaynak: DHA
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