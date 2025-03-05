Göztepe'nin Kayıpları: 15 Puan Kayıp - Son Dakika
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Göztepe'nin Kayıpları: 15 Puan Kayıp

Göztepe\'nin Kayıpları: 15 Puan Kayıp

Göztepe, öne geçtiği 6 maçta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puan kaybetti.

05.03.2025 10:47
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Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Şu ana kadar inişli, çıkışlı bir grafik sergileyen İzmir ekibi, öne geçtiği bazı maçları istediği gibi tamamlamayı başaramadı. Alanyaspor ve Hatayspor deplasmanlarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Benzer senaryoyu yaşadığı diğer dış saha maçları olan Fenerbahçe, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında da öne geçmeyi başaran İzmir ekibi, Fenerbahçe'ye 3-2, Samsunspor'a 4-3 ve Gaziantep FK'ya da 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak da 3 Mart pazartesi günü iç sahada oynanan Samsunspor maçında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmayı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Böylece Göztepe, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de öne geçtiği 6 karşılaşmada 3 kez kaybederken, 3 defa da berabere kaldı.

15 puan bırakıldı

Ligde öne geçtiği 6 maçta; 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, toplayabileceği 18 puanın sadece 3'ünü aldı. İzmir temsilcisi bıraktığı 15 puanı da almış olsaydı, şu anda puanını 51 yapmış ve ligde 3. sırada olacaktı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un kalan maçlarda benzer senaryoları yaşamamak için oyuncularıyla toplantı yapacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Kayıpları: 15 Puan Kayıp - Son Dakika

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