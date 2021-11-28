Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir 'de karşılaşacak.

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