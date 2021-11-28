Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ligde 4 karşılaşmadır kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı.
İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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